OL : le retour de Juninho fait déjà polémique !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'information, dévoilée par L'Equipe dès hier soir, a forcément ravi les supporters de l'OL : l'idole Juninho pourrait faire son retour au club, 14 ans après un premier départ en tant que joueur et 2 après sa démission du poste de directeur sportif. Il reviendrait dans la peau d'un conseiller de John Textor. Seulement, la lecture du quotidien sportif laisse à penser que les conditions de ce retour risquent de faire grincer des dents chez les plus fidèles partisans des Gones.... et ailleurs.

Il ne serait à Lyon qu'une semaine par mois

En effet, à l'heure où les ultras lyonnais demandent à Textor de passer plus de temps au chevet de leur club malade, celui-ci imagine une mission ponctuelle pour Juninho, qui ne passerait qu'une semaine par mois dans la capitale des Gaules ! Pire, l'ancien milieu offensif, qui vit à Rio de Janeiro, devrait également s'occuper de Botafogo ! Où il risque de ne pas être très bien accueilli pour avoir été l'emblème du rival Vasco da Gama... Alors que l'OL a besoin de dirigeants proches de l'équipe au quotidien, Textor a trouvé le bon nom mais pas la bonne formule....

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

🎙 "On ne peut pas entendre ça"



Vincent Ponsot est revenu sur les décisions de la Commission de Discipline et de la Commission des Compétitions de la @LFPfr



L'intégralité de sa réaction est à retrouver ici ⤵https://t.co/9Udi5APx5X — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2023

Podcast Men's Up Life