OL : le sauveur de Laurent Blanc porte un nom

Les supporters de l'OL ont, des semaines durant, entendu parler de lui. Et pas nécessairement en raison de ses performances sur le terrain. Il s'agissait, au sujet de Rayan Cherki, de mercato et de l'intérêt prononcé du PSG pour le rapatrier dans la capitale dès cet hiver.

Y aura-t-il une nouvelle tentative cet été ? Possible. En attendant, et comme le rappelle justement Stats Foot, le joueur formé à l'OL fournit à Laurent Blanc, son entraîneur, de nombreuses raisons de l'aligner dans son effectif. Et pour cause, les Lyonnais se sont toujours imposés lorsque Cherki a été buteur. Comme ce fut le cas, une fois encore, contre Troyes pas plus tard qu'hier dimanche.