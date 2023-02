OL : le tandem Cherki - Barcola s'offre une dédicace à Benzema et Ben Arfa

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Samedi, l'OL a dominé l'ESTAC (3-1) au stade de l'Aube avec trois buts de joueurs formés au club. Avant le coup de canon d'Alexandre Lacazette dans le money-time, c'est d'abord Bradley Barcola et Rayan Cherki qui avaient mis les Gones sur de bons rails.

Comme le rapporte Opta, les deux jeunes talents (20 ans pour le premier, 19 ans pour le second) ont réalisé une performance rare. C'est en effet la première fois depuis le 23 janvier 2008 et un match face au FC Lorient que deux joueurs de l'Académie ayant 20 ans ou moins marquent ensemble dans une rencontre de Ligue 1... Et à l'époque, ce n'était pas n'importe qui !

En effet, le dernier duo à avoir été aussi remarquable n'était autre que le tandem composé d'Hatem Ben Arfa et Karim Benzema. De quoi donner des idées pour la suite au duo Cherki – Barcola ?