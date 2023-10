OL : les 3 chantiers de Grosso après la défaite à Reims

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

En attendant de savoir ce qu'a fait Francesco Farioli avec l'OGC Nice, le week-end des entraîneurs italiens de la Ligue 1 a plutôt mal commencé. En effet, aussi bien le Marseillais Gennaro Gattuso (2-3 à Monaco) que le Lyonnais Fabio Grosso se sont inclinés (0-2 à Reims). Pour le coach de l'OL, c'est déjà le deuxième revers en autant de matches dirigés. A sa décharge, il a joué à chaque fois à l'extérieur contre des équipes en forme. Mais ce qui inquiète le plus après ce revers champenois, c'est l'ampleur du chantier. Nous en avons relevés trois, à conclure en urgence.

Des cadres à la ramasse

Ce dimanche, L'Equipe assure qu'il n'y a pas de cassure dans le vestiaire entre le "gang des Lyonnais" et les autres. C'est peut-être vrai. Mais sur le terrain, il y a une vraie cassure entre les produits locaux et... le football. Corentin Tolisso est à des années-lumière du niveau qui lui avait permis de signer au Bayern Munich en 2017. Il est lent, emprunté techniquement, à contretemps de ses partenaires. Fabio Grosso l'a sorti à la 53e, merci à lui. Maxence Caqueret, lui, est resté jusqu'au bout et il a beaucoup couru, mais pour un résultat proche du néant. Faute de solution ou parce qu'il n'est pas en confiance, il perd beaucoup trop de ballon et joue rarement vers l'avant. Anthony Lopes, lui, a fait ce qu'il a pu. Mais sur le deuxième but, il aurait pu dégager le ballon au-dessus de sa barre plutôt que sur la tête d'Abdelhamid.

Enfin, que dire de Rayan Cherki ? Lui aussi sorti à la 53e, il a traîné des pieds en faisant bien comprendre qu'il ne cautionnait pas ce remplacement que tout le monde a pourtant compris. Pendant moins d'une heure, il n'a pas été dangereux et n'a pas aidé ses coéquipiers à l'être. Il n'a pas fait de bons appels, a rarement demandé le ballon et ne l'a donc pas reçu. Fabio Grosso ne l'avait pas titularisé à Brest. Cet après-midi, il n'a certainement pas donné envie à l'Italien de l'aligner contre Lorient dimanche prochain...

Que de faiblesses chez ces Gones !

Un néant collectif

Quand un nouvel entraîneur arrive, il lui faut un peu de temps pour imposer ses idées. Normal. Mais comment expliquer le néant collectif aperçu cet après-midi à Delaune chez les Lyonnais ? C'est comme si les onze joueurs se découvraient. Aucun mouvement coordonné, aucune idée directrice. Il y avait onze Gones sur le terrain et chacun s'appliquait à jouer sa partition, mais sans envie de se servir de son partenaire pour faire mieux. Les défenseurs ont essayé de ne pas prendre de but (raté), les milieux de construire (raté) et les attaquants de créer du danger (raté). Mais chacun dans son coin. Et avec une passe en retrait à chaque fois qu'un Rémois se dressait devant le porteur du ballon. Une catastrophe !

Techniquement, c'est pauvre !

Dans cette analyse, il faut préciser que Reims a joué un match sérieux mais loin d'être aussi flamboyant que celui de mardi à Lille (2-1). Les Champenois étaient bien placés mais leur pressing n'était pas insurmontable. En tout cas pas pour une évite qui espère jouer les places européennes. Malgré cela, le nombre de pertes de balle lyonnaises à cause d'un contrôle raté ou d'une passe mal assurée a été édifiant. Bien sûr, le manque de confiance joue pour beaucoup dans cette fébrilité technique mais il n'y a pas que ça. Certains Gones, notamment les trois défenseurs centraux, ont des limites techniques hallucinantes. Idem pour Skelly Alvero. Certes, il est jeune (21 ans) et arrive de Ligue 2 (Sochaux) mais s'il ne savait pas faire de bons contrôles à l'étage du dessous, ce n'est pas en Ligue 1 que ça va s'arranger.

Bref, les lacunes de ces Gones sont abyssales et après ses deux premiers matches sur le banc, Fabio Grosso doit peut-être déjà regretter de s'être jeté tout seul dans un sacré traquenard !

