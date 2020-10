OL : les absents, le LOSC, la concurrence, Depay... Rudi Garcia n'élude aucun sujet

Sur le fait que la L1 continue

« C'est une bonne chose que la Ligue 1 et le football continue. On est dans une période triste. Je pense que les gens ont besoin de penser à autre chose, ça fait du bien et ça change les idées (…) Maintenant il faut qu'on soit conscient que le foot est un spectacle, il l'est encore plus quand les stade sont plein. On espère qu'on pourra retrouver du public à un moment en fin de saison. On doit donner du plaisir au gens ».

Sur les absents

« Melvin (Bard) est suspendu. Il y a encore une incertitude pour Jason (Denayer). Il progresse bien, comme prévu, mais on ne sait pas encore si il sera prêt dimanche ».

Sur le choc à Lille

« On veut continuer notre série. On a une équipe de qualité et on va à Lille pour gagner. On a montré sur les deux derniers matchs qu'on pouvait être efficace (…) Ça fait un moment que le LOSC est performant, j'en suis heureux car je garde ce club dans mon cœur. L'année prochaine le club va fêter les 10 ans du doublé coupe-championnat. Ce club travaille bien, l'équipe a des qualités et est difficile à jouer ».

Sur la concurrence

« La concurrence doit être saine. Il faut montrer à ceux qui jouent et qui gagnent qu'on peut continuer d'un match sur l'autre. Je l'ai déjà dit, ceux qui débutent les matchs sont importants mais ceux qui entrent en jeu le sont tout autant. Thiago Mendes a montré qu'il pouvait s'installer dans l'équipe. Il a bien travaillé. Il a une qualité dans le jeu long qui est importante aussi ».

Sur le manque d'Europe

« L'Europe nous manque. Le seul objectif qu'on a est de retrouver la Champions League. Pour le moment on est 6ème et on va à Lille pour continuer notre série positive ».

Sur le retour en forme de Depay

« Il fallait du temps à Memphis après sa longue blessure. Après la fin du Mercato il est venu en conférence de presse et il fait maintenant ce qu'il a dit. Il est très bien et en plus d'être un excellent joueur il joue très bien son rôle de capitaine ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL.