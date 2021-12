OL : les adversaires potentiels de Lyon en 8e de finale de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Les premiers de groupe (qualifiés pour les huitièmes de finale) :

Les deuxièmes de groupe (qualifiés pour seizièmes de finale) :

Les équipes reversées de la Ligue des Champions (qualifiées pour seizièmes de finale) :

Group winners! 🥳



ℹ️ All 8 teams progress to the round of 16 which takes place in March 2022 #UEL pic.twitter.com/IifvEIKmGN