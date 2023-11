OL : les Bad Gones envoient un nouveau message à Textor… et à Tony Parker !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

S’il s’est annoncé de retour dans le board de l’OL en marge de la rencontre face au FC Metz, Tony Parker ne fait pas l’unanimité chez les supporters… Et surtout pas du côté des Bad Gones où on n’apprécie guère l’opportunisme de l’ancien basketteur et patron de l’ASVEL.

« TP : l’OL n’a pas besoin de ton aide ! »

Ce dimanche, les pensionnaires du Virage Nord ont fait passer des messages assez clairs à « TP » : hors de question qu’il revienne au Conseil d’administration d’OL Groupe ! « Tony Parker : ta place est ici et nulle part ailleurs ! », ont affiché les BG87 devant l’Astroballe (le fief de l’ASVEL basket). « TP : l’OL n’a pas besoin de ton aide ! », ont ajouté les leaders du groupe Ultras.

Après avoir mis le pied entre la porte sous Jean-Michel Aulas et avoir été évincé au moment de la reprise par John Textor, Tony Parker cherche à se replacer en vue du rachat de l’Arena par ses associés. Une motivation qui, visiblement, dérange les supporters. Cette semaine, ces derniers avaient réclamé des dirigeants plus présents… Mais en premier lieu au service de l’OL et non de ses intérêts annexes. Quand on sait combien le boss américain de l’OL est à l’affût de l’opinion publique, cette campagne pourrait être décisive !

