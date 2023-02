OL : les Bad Gones poussent Aulas à éviter une erreur avec Cheyrou !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Si Jean-Michel Aulas envisage sérieusement de nommer Bruno Cheyrou au poste de directeur sportif afin d'avancer sur la réorganisation de l'OL, cette idée ne fait clairement pas l'unanimité dans les tribunes.

Invité de l'émission « Tant qu'il y aura des Gones » lundi sur le site Olympique-et-Lyonnais, Joahn Silvestri, le capo du Kop Virage Nord et des Bad Gones, a laissé entendre que cette décision pourrait provoquer une vraie grogne des Ultras : « Conforter Bruno Cheyrou aujourd'hui alors qu'il est, aux yeux des tribunes les plus actives, au cœur de la tourmente, ce serait un sacré pied de nez que ferait le président Aulas. Je l'invite à raison garder et à prendre le temps de la réflexion comme il doit le faire pour son conseiller ».

Pour autant, le capo du KVN et des BG87 l'assure : il n'y a rien de personnel.« Qu'on soit bien d'accord sur un point, ce ne sont pas les hommes qui sont remis en question. On parle bien de poste et de compétences. Bruno Cheyrou est sûrement quelqu'un de très bien. Je ne le connais pas suffisamment. Vincent Ponsot est au club depuis longtemps, il a sûrement de très grandes qualités humaines. Je ne le connais pas plus que ça non plus. On fait un constat football ».