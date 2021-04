OL : les blessés, le SCO d'Angers, le titre, Rudi Garcia avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception du SCO d'Angers, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, a fait le point sur les forces en présence. "Djamel Benlamri, Houssem Aouar et Tino Kadewere sont forfaits. On doit encore faire des essais aujourd'hui pour Anthony Lopes, Maxwell Cornet et Léo Dubois."

Le coach rhodanien s'est ensuite exprimé sur le match de dimanche avant d'évoquer la course au titre. "Les joueurs doivent être conscients qu'on doit absolument gagner demain. Rien n'est fait, à nous de retrouver la victoire. Il n'y a que ça qui doit nous animer. (...) Angers est une bonne équipe avec un très bon coach", a-t-il confié devant la presse.

🎙 Jason Denayer et @RudiGarcia seront en conférence de presse ce samedi à partir de 16h30, veille du match #OLSCO !



À suivre en direct sur @OLTV_officiel & #OLPLAY 📺📱



👉 https://t.co/IWUofKakVC 👈 pic.twitter.com/AluyzEhTKQ — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2021