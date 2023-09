OL : les chiffres qui montrent l'étendue du désastre

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

La colère gronde à l'OL. Et l'entraîneur Laurent Blanc pourrait, comme c'est l'habitude, en faire seul les frais en étant limogé dans les prochaines heures. Ni les joueurs, ni les hommes forts (Textor, Cucci) ne sont concernés, alors que tout ce petit monde, Blanc compris, est responsable de résultats jamais vus au cours des dernières années.

Blanc dans le viseur

Ainsi le compte twitter Statsdufoot a fait le récapitulatif. Et cela fait froid dans le dos. Déjà, l'OL n'avait plus été lanterne rouge à l'issue d'une journée de L1depuis la 1ère journée...en 1995/96. Ensuite, le club lyonnais compte un petit point après 4 journées de championnat, ce qui est le plus faible total de son histoire dans l'élite. L'entraîneur Laurent Blanc Laurent Blanc a pris 1,53 point par match sur le banc de touche, ce qui constitue la plus faible moyenne parmi les entraineurs à 30 matchs minimum avec le club dans l'élite depuis...Guy Stéphan en 1996 !

Et pour couronner le tout, cette dernière statistique : l'OLn'avait plus encaissé au moins 4 buts lors 2 matchs consécutifs à domicile en L1 depuis...avril-mai 1952.

L'@OL a perdu 18 de ses 27 derniers matchs de @Ligue1UberEats sans la présence de @JM_Aulas à la tête du club (8 victoires, 1 nul). #OLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) September 3, 2023

