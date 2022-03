OL : les Gones ont le futur N'Golo Kanté dans leurs rangs

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

S'il ne fera sans doute pas de vieux os à l'OL, surtout s'il ne prolonge pas son contrat à échéance en 2023, Maxence Caqueret (22 ans) suscite beaucoup d'espoirs quant à la suite de sa carrière. Ancien joueur du centre de formation de l'OL, désormais à Bourg-Péronnas, Maxime Blanc s'est voulu élogieux à l'égard du milieu de terrain des Gones.

Sur le site Olympique&Lyonnais, l'intéressé s'est prêté au jeu des comparaisons, cassant l'image du Iniesta français qui colle parfois à Caqueret pour lui donner une autre filiation plus proche de ce qu'on connait en France : « La comparaison avec Iniesta ? C’est un joueur qui était imprévisible par moment ce qu’est moins Caqueret. Sur le côté simplicité du jeu, oui il y a clairement du Iniesta mais le comparer à l’Espagnol, oui et non. Dans la récupération de balle et le fait de gratter les ballons dans les pieds de l’adversaire, je vois plus une ressemblance avec N’Golo Kanté ».

Maxence Caqueret signerait sans doute pour épouser le même type de carrière que le milieu de Chelsea et des Bleus...

Alexandre Corboz

Rédacteur