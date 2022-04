OL : les Gones prennent un autre camouflet venu de l’OM

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il n'y a réellement qu'un seul Olympique, comme le clament les supporters lyonnais et marseillais, alors les chaines de télévision viennent de départager les belligérants et clamer que l'OM est le vainqueur. En effet, W9 avait le choix entre le quart de finale d'Europa League de Lyon contre West Ham et celui d'Europa League Conférence de Marseille face au PAOK Salonique. Le prestige de l'adversaire et le niveau de la compétition plaidaient pour les Gones. Mais ce sont les Phocéens qui ont été choisis pour être diffusés. Et plutôt deux fois qu'une...

En effet, W9 vient de confirmer que c'est bien le voyage en Grèce des Marseillais qui aura les honneurs d'une retransmission jeudi soir à 21h. Des Marseillais qui, pénalisés par les suspensions et les blessures (entre sept et dix joueurs absents), défendront leur court avantage de l'aller (2-1) dans l'enfer du stade Toumba, qui sera à guichets fermés. Lyon, lui, tentera de forcer la qualification face aux Hammers après son 1-1 de l'aller. Sur RMC Sport...

Pour résumer Le quart de finale d'Europa League de l'OL contre West Ham aura totalement été occulté par les diffuseurs en clair. En effet, W9 a opté pour le match de l'OM sur la pelouse du PAOK Salonique jeudi soir. Et ce alors que le suspense n'est pas plus grand...

Raphaël Nouet

Rédacteur