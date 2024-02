OL : les Gones se prennent un tacle d'un rival de l'OM

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce mercredi, L'Equipe publie une interview du directeur sportif du Chakhtior Donetsk, Darijo Srna, adversaire de l'OM en barrages retour de l'Europa League. Il y est question du quotidien du club du Donbass, contraint à l'exil par le conflit russo-ukrainien. Et qui a vu partir nombre de ses joueurs étrangers il y a deux ans, après que la FIFA a autorisé ces derniers à fuir le pays au début de la guerre, alors que les compétitions étaient arrêtées. L'OL avait notamment récupéré le Brésilien Tetê, qu'il a ensuite envoyé à Leicester via un prêt payant (1 M€).

"D'un point de vue humain, ce n'est pas respectueux"

Interrogé sur le fait que les Gones aient réussi à gagner de l'argent sur un joueur qui ne leur appartenait pas, Srna, ancien défenseur, a taclé : "Je ne pense pas que si la situation avait été inversée, le Chakhtior aurait pris ces joueurs. Ils ont saisi une opportunité, mais d'un point de vue humain, ce n'est pas respectueux. Au début de la guerre, beaucoup de clubs nous ont envoyé de l'aide humanitaire, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, m'a appelé dès le premier jour : "Darijo, dis-moi ce dont tu as besoin". On avait seize joueurs étrangers avec des familles, il était là. Je le respecte beaucoup, parce qu'il est un excellent président et une super personne. Il a détruit la Superligue et montré que le foot était un jeu, pas seulement un business. Je suis sûr que s'il avait été à la FIFA, tout aurait été différent".

