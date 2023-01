OL : lunaire sur la course à l'Europe, Lacazette ne regrette pas d'être revenu

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Le match face à Strasbourg

« On vise la victoire, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à la maison. La semaine on s'entraîne bien, le coach est satisfait mais on n'arrive pas à retranscrire ça en match. Tout le groupe n'est pas en confiance. »

Son retour au club

« Je ne me pose pas de question. Je suis revenu avec plusieurs défis en tête. Je ne baisse pas les bras, je crois dans le projet du club. Je savais que cela allait être compliqué, mais je ne me pose pas trop de questions, car chaque saison est différente. Je sais que l'on va remonter la pente et que je serai heureux à la fin. »

Les mauvais résultats

« Il ne suffit pas de crier dans un vestiaire pour motiver les gars et que ça soit un déclic. C'est un travail au quotidien. Je pense qu'en gagnant des matchs, en enchaînant, la confiance va venir. (…) On manque de constance et de régularité. On progresse dans certains domaines et en même temps on a l'impression qu'on s'affaiblit dans d'autres. »

« Honnêtement, je n'ai pas regardé le classement. Je ne sais pas à combien de points, on est de l'Europe. Je reste persuadé que si on arrive à faire une belle série, tout peut se passer au haut du classement. On n'est pas à l'abri qu'un club soit à l'arrêt, comme on l'a été. Il faut espérer jusqu'au bout et gagner le maximum de matchs. On ne peut pas abandonner maintenant »

Le duo avec Cherki

« Je pense que c'était intéressant. On a pu produire une belle entente. J'ai aimé jouer avec lui car il m'apporte un peu de soutien sur les ballons. Il a un profil différent de ce que l'on a dans l'équipe car il peut provoquer et amener du danger sur l'équipe adverse. »