OL : les notes des Gones lors de leur festival face au Stade de Reims (3-0)

Homme du match : Karl Toko-Ekambi (7)

Note du match : 16/20

Lopes (6) : pas énormément sollicité, le Portugais a fait ce qu’il fallait devant Boulaye Dia avant la pause (45e) alors que le score était de 1-0 ainsi que sur une frappe lointaine de Zeneli (77e).

Dubois (6) : plutôt tranquille face à Doumbia puis Zeneli, le latéral tricolore a pu participer au jeu offensif. Un match plein.

Marcelo (6) : Match sans fausse note du Brésilien, très appliqué à tenir en respect le duo Dia - Touré. Remplacé par Diomandé (70e).

Denayer (5,5) : si l’on excepte sa mauvaise relance à l’origine de l’occasion de Dia (45e), il n’y a rien à redire de son match.

Cornet (6) : de retour de suspension, l’Ivoirien a amené du jus et produit de bons centres pour créer des situations de but. Sanctionné d’un carton jaune pour une main sur un grand pont (62e). Remplacé par De Sciglio (71e).

T.Mendes (7) : si sur sa première saison rhodanienne, la sentinelle brésilienne se contentait de jouer latéralement, ce n’est plus du tout le cas. L’ancien Lillois conduit le bloc du milieu, le pressing et trouve même des passes (longues ou courtes) pour éclairer le jeu. De retour à son meilleur niveau.

B.Guimaraes (6,5) : avec la sanction d’Aouar et sa bonne rentrée à Angers, le “N°39” lyonnais a retrouvé une place de titulaire et enfin inscrit son premier but d’une frappe détournée par Marshall Munetsi (49e). Lui aussi confirme son retour en forme et cela donne une chance à ce 4-3-3 lyonnais. Remplacé par Caqueret (82e).

Paqueta (7) : l’ancien Milanais réussit vraiment sa greffe au jeu lyonnais. Son entente avec Depay est excellente, il se rend disponible, fait jouer les autres, trouve des passes intéressantes, défend et se créé même des situations même s'il manque encore de réussite… Jusqu’à présent, c’est une superbe affaire pour Lyon.

Kadewere (6) : Encore un bon match du Zimbabwéen même s’il n’a pas été en réussite et trouvé le poteau de Predrag Rajkovic (31e). A cédé sa place à Dembélé (60e), buteur pour la première fois de la saison quelques minutes plus tard (66e). Il s’agissait de son 24e tir en Ligue 1. La fin d’une disette.

Depay (7) : Dans un bon jour. Le Néerlandais a beaucoup décroché et cherché ses partenaires. S’il a parfois choisi la solution individuelle, Memphis s’est mis au service de Toko sur l’ouverture du score et a provoqué l’exclusion logique de Moreto Cassama (32e). Remplacé par Cherki (71e), proche du 4-0 sur son premier ballon et qui a beaucoup tenté.

Toko-Ekambi (7) : suspendu à Angers dans un match où Lyon a souffert, le Camerounais a encore démontré son importance fondamentale. Après avoir trouvé le poteau de Rajkovic sur la première occasion du match (8e), Toko a ouvert la marque d’une volée sur un centre de Depay (22e). Très impliqué.

Conclusion : à l’exception du premier quart d’heure, l’OL a bien contrôlé son match. En supériorité numérique dès la demi-heure de jeu et déjà devant au tableau d’affichage, les Gones ont offert un bien meilleur visage que face à Saint-Etienne et Angers, ses deux précédentes sorties. Encourageant.