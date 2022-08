OL : les blessés, Lacazette, Tolisso, Paqueta... Bosz a levé quelques doutes avant Ajaccio

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le point santé

« Le groupe se sent bien. On a eu une préparation pas mal. Maxence Caqueret va bien, il court, la semaine prochaine il va reprendre l’entraînement avec le groupe. Pareil pour Jeff Reine-Adélaïde et Romain Faivre.J’aimerais avoir tous les joueurs dans mon groupe mais c’est toujours comme ça, 2-3 joueurs en moins c’est pas trop grave. Corentin Tolisso ? Je ne sais pas encore s’il sera dans le groupe mais je l’espère ».

Sur Alexandre Lacazette

« Alexandre vient d’un très grand club et ça va nous aider. On a beaucoup de jeunes donc ça va donner beaucoup de plus, pour aider les jeunes avec son expérience. Il sera mon capitaine cette saison. Il a l'expérience et n'a pas peur de dire les choses. C'est aussi un leader naturel qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Les vice-capitaines seront Corentin Tolisso, Karl Toko-Ekambi et Anthony Lopes ».

Sur la qualité du recrutement

« Alex a montré qu’ils est très en forme. Coco a 28 ans, il est en pleine forme de sa carrière. Johann Lepenant a beaucoup joué et montre qu’il peut être à un très bon niveau. C’est un bon jeune. Nicolas Tagliafico va nous apporter l'expérience et la grinta dont on a besoin. L'agressivité aussi. IL va jouer contre Ajaccio car Henrique est suspendu ».

Sur l'absence de concurrence derrière Malo Gusto à droite

« Dans notre effectif, on a plusieurs joueurs qui peuvent évoluer latéral droit ».

Sur la situation de Lucas Paqueta

Lucas Paqueta a fait une partie de la saison dernière très bonne mais pas toute la saison. Pour le moment il est chez nous (…) D'une manière générale, les joueurs sont là. Je sais que dans le foot ça change vite. Il y a des blessures, des suspensions. Du moment qu’ils sont là et s’entraînent bien, je les utilise ».

Sur l'AC Ajaccio premier adversaire de la saison

« Ajaccio a fait 23 clean sheets en 38 journées c’est impressionnant ! Ils n’ont marqué que 39 buts mais c’est solide. C’est un promu mais ça ne veut pas dire que ce sera facile ».

Sur l'importance de Karl Toko Ekambi

« Je travaille depuis plus d’un an avec Karl et c’est un leader dans le vestiaire. Pour être un de mes capitaines c’est important. Je ne vais pas donner toutes les raisons mais sur le terrain il est un leader également ».

Retranscription : InsideGones et compte Twitter de l'OL