OL : les rêves de sacre en Coupe de France plombés par le PSG ?

Neuvième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais compte désormais surtout sur la Coupe de France pour aller chercher l'Europe en fin de saison. Vainqueur ce mardi de Grenoble (2-1) en quart de finale, l'OL a rejoint le dernier carré de la compétition en compagnie du FC Nantes, de Toulouse et d'Annecy.

Les Gones n'auront que trois jours entre Paris et Nantes

Mais mauvaise nouvelle pour les hommes de Laurent Blanc, il faudra bel et bien se déplacer le dimanche soir (20h45) au Parc des Princes pour y affronter le PSG, trois jours seulement avant de se rendre à la Beaujoire pour sa demi-finale face à Nantes (le 5 à 21h10) et avec un temps de récupération moindre par rapport aux Canaris qui, eux, affronteront Reims quelques heures plus tôt (dimanche, 15 heures). Un déplacement qui pourrait les plomber dans leur quête de sacre en Coupe de France dans la mesure où il sera difficile de faire tourner contre le PSG. Cette fois-ci, les diffuseurs n'ont vraiment pas fait de cadeaux aux Gones.

Pour rappel, l’#OL se déplacera au Parc pour affronter le #PSG 3 jours avant la demi-finale de Coupe de France… — Gaël Berger (@GaelBerger) March 1, 2023

Pour résumer L'Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, trois ou quatre jours avant leur demi-finale de Coupe de France, qui aura lieu le 4 ou 5 avril prochain.

