OL : les ultras menacent de cibler les responsables du fiasco lyonnais !

Même s'ils ne revendiquent pas aussi férocement que leurs ennemis marseillais et stéphanois, les ultras de l'OL savent faire connaître leur mécontentement. Généralement via un communiqué bien senti. C'est ce qu'ils ont fait ce soir, pour s'insurger de la piteuse défaite subie dimanche à domicile contre Clermont (0-1). Ils regrettent une nouvelle fois la lente érosion des résultats et le fait que leur club s'enfonce petit à petit dans la médiocrité.

Mais là où ce communiqué diffère des précédents, c'est que cette fois, ils menacent. Les Bad Gones et Lyon 1950 ne boycotteront pas les matches, ne feront pas la grève des encouragements mais ils promettent de s'en prendre désormais aux responsables directs des mauvais résultats. Les joueurs et les dirigeants sont prévenus : soit l'OL repart vers les sommets, soit il pourrait y avoir des dérapages.