OL : les vérités de Da Silva sur son passage chez les Gones

Dans un entretien accordé à Actu.fr, Damien Da Silva est revenu sur son passage compliqué chez les Gones, lui qui joue aujourd’hui à Melbourne, en Australie.

« Rester sur le banc a été très, très dur pour moi. »

Damien Da Silva n’a disputé que 29 matchs en une saison et demie à l’OL. Son faible temps de jeu l’a poussé à résilier son contrat en février dernier : « C’est d’abord parce que je ne jouais pas. Je savais que ça allait être le plus dur. C’était un de mes challenges, de ne pas lâcher et d’essayer de gratter des matchs. Il y a eu des périodes un peu longues sans jouer. C’est ce qui me manquait le plus. J’adore travailler, mais il faut que je puisse me défouler en compet’ à la fin. Rester sur le banc a été très, très dur pour moi. ». Toutefois, Da Silva ne regrette rien : « Vivre cette expérience, c’est une chance dans une vie ». Son départ de l’OL s’est avéré payant puisque Da Silva a été élu joueur de l'année de son équipe début mai.