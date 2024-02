OL : Lopes déjà distancé par Perri

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Héros de la séance de tirs au but contre Strasbourg (0-0, 4 t.a.b. à 3), mardi soir, en quarts de finale de la Coupe de France, Lucas Perri a montré pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs gardiens du Brésil. Arrivé de Botafogo cet été, le portier carioca a déclaré après la rencontre : "Les pénaltys, les tirs au but, j'ai eu beaucoup de réussite dans cet exercice par le passé. Il y a une sensation personnelle et il y a beaucoup de travail".

"Je trouve que Lopes ne performe plus et qu'il régresse"

Suffisamment de travail pour prendre la place d'Anthony Lopes ? C'est ce que pense Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du PSG a déclaré : "Lopes a été très bon, on ne peut pas minimiser son rôle, mais je trouve qu'il ne performe plus et qu'il régresse". Au point que Pierre Sage remette en cause la hiérarchie des portiers en cette deuxième partie de saison ? Ça semble peu probable...

