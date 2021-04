OL – LOSC (2-3) : un champion du monde se paye Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Paris SG

L'OL a perdu gros dimanche soir en se faisant renverser par le LOSC et ce sont ses espoirs de titre qui se sont envolées en une soirée. 4e de L1, le club rhodanien tentera d'accrocher une place sur le podium, synonyme de Ligue des champions, lors des quatre dernières journées.

Selon Emmanuel Petit, Rudi Garcia n'est pas étranger à cette deuxième saison consécutive décevante de l'OL. « La première saison est une saison sans Coupes d'Europe et on s'oriente encore vers une deuxième saison sans C1, alors que le club a le deuxième budget de L1 », a noté le champion du monde dans l'émission Top of the Foot, ce lundi, sur RMC.