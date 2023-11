OL - LOSC : Grosso règle la question Lacazette et s'agace pour l'Olympico face à l'OM

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Sur la relance à Rennes

« Cela fait plaisir de prendre les points mais on l’a dit après le match : ça n’a pas changé grand-chose. On a fait un grand effort pour chercher une victoire, mais maintenant il faut trouver la continuité, on a les qualités (…) On doit construire quelque chose sur cette victoire. On doit essayer de solidifier notre équipe. On a ce qu’il faut pour aller chercher les points et sortir de cette situation. On doit avoir une vision de long terme. On a toujours quelque chose à perdre dans un match. Mais il faut tout faire pour ne pas avoir de regrets ».

Un changement d’attitude notable

« La data montre que l'on monte en matière d'intensité. C'est objectif, et on a grandi sur ce point ».

Sur l’état des troupes

« On n'aura pas Tolisso contre Lille, mais j'ai une grande confiance en tous les joueurs. J'ai besoin de tout le monde ».

Lepenant absent, Tolisso très incertain Face au LOSC dimanche soir (20h45), Fabio Grosso sera privé d’au moins Johann Lepenant (genou). Corentin Tolisso, qui a ressenti une gêne au mollet est aussi incertain pour la réception des Dogues. Face à la presse, le coach lyonnais s’est voulu pessimiste sur sa présence.

« L’équipe-type ? Il faut la trouver ! »

Sur ses changements incessants de onze

« C’est important d'avoir une équipe type, mais il faut la trouver. Et j'ai besoin d'un peu de temps. Parfois j'ai dû changer pour voir, et c'est difficile de faire des choses dans la difficulté ».

Sur le statut d’Alexandre Lacazette

« Alex est un joueur au-dessus, mais il faut gérer aussi sa récupération, le préserver parfois. Contre Rennes quand on a été rapidement à 11 contre 10, j'ai pensé à le faire rentrer tout de suite, mais on a attendu et il a fait une superbe rentrée avec un grand état d'esprit ».

Sur l’absence de sanctions après Marseille

« J'ai les épaules solides, je suis revenu. Ce jour-là m'a beaucoup touché. Quand je me lave le visage, les stigmates sont là et resteront. L'absence de sanction c'est inacceptable. Même si j'aime le fait d'aller jouer dans une grosse ambiance j'aime ça mais c'est inacceptable l'absence de sanction sur cette journée. On verra ce qui va se passer. Cela me dérange un peu de ne pas avoir d'interpellation, on doit prendre une décision et des sanctions. J'attends ça avec impatience même si j'ai repris le travail. J'ai regardé mes photos et ce n'était pas bien de reprendre avec ce visage. J'attends une décision et des sanctions sur ce jour-là ».

