OL - LOSC : Laurent Blanc a perdu un titulaire avant le RC Lens

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Coup dur pour l’OL. Remplacé peu après la demi-heure de jeu par Castello Lukeba (33e), Malo Gusto se tenait l’arrière de la cuisse gauche et une énorme déception se lisait dans son regard au moment de sa sortie.

Le latéral droit (19 ans), prêté à l'OL par Chelsea (où il a été vendu cet hiver), souffre des ischios et L’Équipe l’annonce aujourd’hui comme très incertain pour la réception du RC Lens, dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (20h45).

« C’est une douleur qu’il ressent depuis un certain temps, a précisé Laurent Blanc en conférence de presse. Ce n’est pas un gros problème, mais ça le gêne physiquement et mentalement. On va essayer de bien le soigner… Je ne pense pas que ça prendra trop de temps, mais il faut le faire. »