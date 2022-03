OL – LOSC : le directeur technique de l'arbitrage fait une annonce qui va faire parler

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Pascal Garibian est le directeur technique de l'arbitrage depuis presque une dizaine d’années. Alors que la décision, prise par Clément Turpin, de refuser le but à Lucas Paqueta fait de plus en plus réagir, Pascal Garibain fait une annonce qui ne risque pas d’éteindre la polémique.

Dans les colonnes du “Progrès“ il est revenu sur ce fait de jeu et déjuge Turpin : « Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposées n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre. Ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain. Si l’un des angles de vue pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta lors du dégagement du gardien lillois, un autre angle, celui venant de la loupe gauche, démontrait que la décision initiale de l’arbitre d’accorder le but était la bonne. Même si l’envoi des images a été fait dans une volonté de proposer à l’arbitre de faire son choix final, il manque un flux. Nous reconnaissons une erreur. C’est toujours l’assistant vidéo qui propose l’arbitre les différents angles. »

