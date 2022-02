OL - LOSC : Ndombélé contredit Aulas et Bosz pour le but refusé de Paqueta

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que Jean-Michel Aulas et Peter Bosz ont dénoncé un scandale après le but refusé de Lucas Paqueta lors de la défaite ce dimanche de l'Olympique Lyonnais face au LOSC (1-0), Tanguy Ndombélé s'est montré plus mesuré que son président et son entraîneur à ce sujet.

"On ne peut pas dire que la décision de l'arbitre est un scandale. Je viens de voir les images, c'est vrai que je ne comprends pas sa décision. Mais on est obligés de la respecter, c'est lui qui décide. Il y avait de la frustration. Mais pas seulement à cause de ça. On n'a pas su convertir nos actions. Il faut qu'on soit décisifs et plus méchants dans les deux surfaces", a lâché le milieu de terrain de l'OL en zone mixte.