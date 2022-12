OL, LOSC : un Gone et un Dogue cité dans un procès retentissant

Commençons tout de suite par la bonne nouvelle : l'OL et le LOSC ne risquent absolument rien dans le procès qui s'ouvre ce jeudi à Lausanne. Si ce n'est de perdre un joueur. Car le Shakhtar Donetsk a décidé de porter plainte contre la FIFA auprès du Tribunal Arbitral du Sport suite à la décision de l'instance mondiale de libérer les joueurs étrangers évoluant en Russie et en Ukraine de leur contrat pendant toute la durée du conflit. Selon les dirigeants du Shakhtar, la FIFA n'aurait pas dû interférer de la sorte dans les affaires des clubs des deux pays et cela lui aurait fait perdre au bas mot 40 M€.

Ce jeudi, le club ukrainien va présenter ses arguments à la cour. Et il y sera évidemment question de l'ailier brésilien Tetê, qui a atterri à Lyon le 31 mars dernier, et de son compatriote arrière gauche Ismaily, qui a signé à Lille le 4 août. Le TAS peut réclamer une indemnisation pour le Shakhtar (qui serait payée par la FIFA) ou le retour des joueurs au Shakhtar. Mais surtout, sa décision pourrait faire jurisprudence et inciter d'autres clubs à porter plainte à leur tour...

🚨Shakhtar Donetsk is taking legal action against FIFA in the Court of Arbitration of Sport



Ukranians claim they lost 40M€ with the players they lost for free because of war



Shakhtar claims that FIFA shouldn't have interfeered on this process

Claims will be presented tomorrow pic.twitter.com/1vaUAgPWtP