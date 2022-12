OL : Lukeba a comme modèles des défenseurs du PSG et du Real Madrid

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Il incarne la nouvelle génération à l'OL. Bien installé dans le onze de Laurent Blanc chez les Gones, Castella Lukeba continue sa progression en défense centrale dans le club rhodanien (14 matchs joués cette saison en Ligue 1, 1 but). Récemment, le défenseur au grand potentiel a dévoilé les noms de ses modèles au poste de défenseur central.

« Je les regarde beaucoup et je m’identifie à ceux qui ont mon profil, (Samuel) Umtiti, (David) Alaba, (Dayot) Upamecano. Et Thiago Silva et (Sergio) Ramos, je les ai beaucoup observés, ce qu’ils font avec et sans ballon, j’aime leur leadership, leur influence sur leur équipe », a confié Castello Lukeba dans L'Équipe. Pour sa reprise en Ligue 1, l'OL affrontera ce mercredi soir le Stade Brestois en Bretagne (21 heures).