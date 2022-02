OL : Lyon a marqué au fer rouge un flop espagnol

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Élément moteur de l'Espanyol de Barcelone, Sergi Darder (28 ans) a évoqué sur ESPN son curieux passage à l'OL entre 2015 et 2017. Vendu par Malaga sans avoir réellement eu son mot à dire, celui que l'on comparait à Xavi aura été un intermittent du spectacle durant deux ans avant de retourner en Liga.

« A Lyon, je me suis fait dessus »

Apprécié d'une frange des supporters de l'OL qui n'a pas oublié son but de la victoire face au PSG, Darder a beaucoup aimé son aventure française... Reconnaissant n'avoir jamais vu un tel niveau ailleurs lors de ses années en Espagne.

« Quand j'arrive à l'OL, il y a une équipe d'enfer, c'est de la folie. Pardonnez-moi l'expression, mais je me suis fait dessus. J'étais jeune, je ne parlais pas la langue et l'équipe était déjà construite. J'ai plus appris à Lyon que pendant 10 ans en Espagne », a expliqué Sergi Darder, presque nostalgique de son passage dans la Capitale des Gaules.