OL : Malo Gusto et Lukeba valident la politique sportive des dirigeants lyonnais

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

L’OL s’est imposé, pour son dernier match à domicile de la saison, contre le FC Nantes. Les Gones ne peuvent plus être européens la saison prochaine et veulent finir la saison en beauté. Les dirigeants, quant à eux, pensent déjà au futur de l’effectif et veulent donner plus de temps de jeu aux jeunes de la formation. Un choix validé par les défenseurs Malo Gusto et Castello Lukeba, en zone mixte après la rencontre.

Malo Gusto : « On doit surtout prendre nos responsabilités, quand il le faut et montrer que qu’on est là pour jouer. Il faut se donner à fond et c'est comme ça qu'on va porter le club. »

Castello Lukeba : « Bien sûr ça fait plaisir, ça veut dire que le club a confiance en nous les jeunes. Après, ça nous motive encore plus pour leur donner raison. »

Pour résumer Après la victoire de l’OL contre le FC Nantes (3-2) lors de la 37ème journée de Ligue 1, Malo Gusto et Lukeba se sont exprimé sur la politique sportive des dirigeants. Les deux défenseurs sont heureux d’apprendre que les jeunes vont avoir plus de temps de jeu.

Adam Duarte

Rédacteur