OL : Pierre Ménès ironise sur les supporters lyonnais et plaint Grosso

Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Ce lundi, Fabio Grosso a fait belle impression lors de sa présentation aux médias en tant qu'entraîneur de l'OL. Mais pas de quoi enthousiasmer Pierre Ménès. D'abord parce que l'ancien journaliste ne supporte pas le traitement réservé à son ami Laurent Blanc par les supporters lyonnais, ensuite parce qu'il lui semble que l'effectif rhodanien est tellement limité que l'Italien, au CV pas bien épais, ne pourra pas faire de miracle.

"Cette équipe de Lyon est dans un tel état de délabrement..."

"J'ai l'impression que pour les supporters lyonnais, tout ce qui n'était pas Laurent Blanc était formidable. OK, Grosso a fait une très bonne dernière saison en Serie B avec Frosinone. Mais avant, ce n'était pas brillant non plus. Cette équipe de Lyon est dans un tel état de délabrement que je pense que ça va être compliqué pour lui." Le nul concédé à domicile contre Le Havre (0-0) confirme ces propos...

