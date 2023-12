OL : Ménès se mouille pour l’avenir de Sage et éteint deux pistes de coachs

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors que l’OL hésite désormais à nommer un nouveau coach face aux débuts convaincants de l’intérimaire Pierre Sage, Pierre Ménès n’est pas persuadé que ça bougera avant le début du Mercato concernant l’après-Fabio Grosso :

« Aujourd’hui, Sage semble avoir les faveurs du groupe. Le problème, c’est qu’on est dans un club qui est perpétuellement en refonte des dirigeants. Qui décide ? Friio ? Juninho s’il revient ? Est-ce que tous les deux sont d’accord ? Tout ça va militer pour le maintien de Sage jusqu’à la fin de l’année… »

Sampaoli et Antonetti, pistes mortes-nées

Pour lui, deux pistes évoquées ne vont pas dans le sens de l’histoire à l’OL : « Sampaoli, ça me semble être une très mauvaise idée. Ce groupe parait quand même très réfractaire au travail et avec Sampaoli tu bosses très dur… Moi, je trouvais qu’Antonetti était une bonne idée mais un Twittos m’a fait remarquer que son cœur était vert et qu’en plus le club appartenait à des Américains et c’est pour ça qu’il avait quitté Strasbourg. Dans les deux cas, il a raison… »

Mon expérience à #TPMP , les suites de ma greffe, le PSG au Stade de France, le retour de Kimpembé, Vitinha flop et le futur coach de l'OL.https://t.co/ouzak15C3s via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 4, 2023

