OL - Mercato : après Guardiola, Mourinho est séduit par ce joueur de l’OL

Après une prestation extraordinaire en quart de finale du Final 8 en 2020, Guardiola s’était dit conquis par le football d’Houssem Aouar. Trois ans après, le lyonnais a perdu de sa superbe, mais son talent sommeille toujours dans ses pieds. Ainsi, de nombreux clubs en Europe sont attentifs à la situation du joueur algérien, en fin de contrat cet été.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’AS Roma serait très intéressée et aurait entamée des discussions avec le joueur. Ce n’est cependant pas le seul club à avoir fait part de son intérêt, l’Eintracht Francfort aurait lui, fait sa proposition au joueur depuis plusieurs semaines.

