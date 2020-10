OL - Mercato : ce dossier qui a mis le feu entre Juninho et Cheyrou

Ce soir, au cours de la présentation de Lucas Paqueta sur la chaîne officielle de l'OL, Jean-Michel Aulas a tenu à contredire l'article du jour de L'Equipe, qui expliquait qu'il y avait de grosses tensions au sein du club, notamment entre le directeur sportif, Juninho, et le responsable du recrutement, Bruno Cheyrou : "J'ai pris un peu plus de hauteur. Tous les dirigeants s'entendent bien. On se complète. Je travaille toujours autant. On veut une équipe technique avec un état d'esprit qui permet de se sublimer. Je ne veux plus de départs après vendredi soir".

La promesse de Juninho à Rafael

Habitué à jouer les pompiers de service, JMA n'a pas convaincu. Et pour cause : le papier de L'Equipe était particulièrement riche en anecdotes, que l'on imagine mal avoir été inventées. La source de tension entre Bruno Cheyrou et Juninho serait le départ du latéral brésilien Rafael à Istanbul Basaksehir.

Selon le quotidien national, Cheyrou avait trouvé un club disposé à mettre 2 M€ sur le table pour Rafael. Mais il a appris que Juninho avait promis à son compatriote qu'il pourrait partir gratuitement pour service rendu. En outre, le directeur général, Vincent Ponsot, bras droit de Jean-Michel Aulas, ferait le tampon entre Cheyrou et Juninho. Mais aucun des deux ne l'apprécierait, même si le Brésilien se serait rapproché de lui après que les tensions avec son directeur du recrutement soit apparues. Bref, contrairement à ce que dit le patron des Gones, son club ressemble vraiment à un panier de crabes !