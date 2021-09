OL - Mercato : Cherki se lâche sur son avenir, coup dur en vue pour Bosz avant le PSG ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La communion entre l’OL et ses supporters a été totale dimanche soir. Plus d’une demi-heure après la rencontre face au RC Strasbourg (3-1), Peter Bosz est allé à la rencontre des Bad Gones pour les saluer. Puis Anthony Lopes et Rayan Cherki lui ont succédé pour communier avec les supporters dans la joie et l’allégresse.

« On naît Lyonnais, on meurt Lyonnais », a déclaré Cherki aux supporters après avoir été au centre de rumeurs de départ lors du mercato estival. Une preuve de son attachement viscéral à l’OL ? En attendant, Bosz pourrait être frappé par un gros coup dur dès jeudi en Ligue Europa.

L’OL passera la nuit à Glasgow

Le Progrès fait en effet savoir que l'OL n'a pas encore reçu de l'UEFA la dérogation permettant à Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta de prendre part au match contre les Rangers après leur retour du Brésil.

Le club a toujours espoir de trouver une solution avant de poser le pied à Glasgow mercredi. On apprend par ailleurs que les Gones passeront la nuit après le match à Glasgow pour mieux récupérer et ne rentreront que vendredi en début d'après-midi à Décines pour préparer le match contre le PSG de dimanche (20h45).

Dans l'édition du soir du Progrès : l'OL n'a pas encore reçu de l'UEFA la dérogation permettant à @brunoog97 et @LucasPaqueta97 de prendre part au match contre les Rangers après leur retour du Brésil. Le club a toujours espoir de trouver une solution pic.twitter.com/wYbJ0PGS6i — OL+ (@OL__Plus) September 13, 2021