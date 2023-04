OL – Mercato : l'assaut a été lancé pour un cadre du Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

L’OL a besoin de changement. L’effectif ne semble pas avoir de cohésion, tant dans le vestiaire sur le terrain, et a besoin d’être renouvelé pour insuffler un nouveau souffle aux Lyonnais, en grande difficulté cette saison encore. Alors, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, l’OL réfléchit différemment.

La ligne Rennes-Lyon a de beaux jours devant elle

Et cette fois-ci c’est l’OL qui se verrait bien piocher chez les Rennais la saison prochaine. Alors que Zeffane, Genesio et Gouiri (eux en deux temps), ou encore Toko-Ekambi et Martin Terrier ont fait le chemin inverse ces dernières années (contre le seul Damien Da Silva dans l'autre sens), Hamari Traoré pourrait bien rejoindre les Lyonnais à l’été 2023, à l'issue de son présent contrat.

Pour cause, l’OL a besoin d’un joueur capable de concurrencer Saël Kumbedi au poste de latéral droit, alors que Malo Gusto sera lui en terre londonienne la saison prochaine. Ainsi, l’international malien, grand artisan des bons résultats rennais ces dernières années, serait probablement une recrue de qualité pour l’OL. De son côté, il aimerait prolonger à Rennes, mais les offres du board breton ne le satisfont pas, et pourraient bien causer son départ.