OL - Mercato : le retour de Lovren crée encore des remous

Le passé le rattrape. Non pas celui lié à son activité de footballeur, lorsqu'il était à l'OL notamment, mais certaines vidéo de lui le montrant avec certains de ses partenaires. On parle ici de Dejan Lovren, le défenseur croate, qui, pour certains, a eu le tort d'entonner un chant très particulier lors de la Coupe du monde au Qatar.

C'est notamment le cas d'un élu lyonnais, Augustin Pesche, qui ne s'est pas privé de rédiger un courrier dans lequel il dit tout le bien qu'il pense de Lovren. "Il reprend aisément le chant fasciste croate Za Dom Spremmi. Il a aussi été filmé effectuant le salut militaire des Oustachis, collaborateurs pro-nazis croates durant la Seconde Guerre mondiale. En accueillant Dejan Lovren dans ces conditions, l'Olympique Lyonnais participe à la banalisation d'idées d'extrême-droite et des discours haineux." Auriez-vous pu recruter un joueur qui aurait été vu chantant 'Maréchal, nous voilà' ? Je suis certain que non. Pourtant, avec Dejan Lovren, la comparaison n'est pas abusive. (...) J'espère que vous ne resterez pas insensible à l'histoire de notre ville, à la mémoire des Tola Vologe et des autres résistants, et que vous reviendrez sur votre décision de recruter Dejan Lovren."