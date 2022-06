OL - Mercato : pourquoi Lacazette de retour à Lyon, c'est une évidence

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Ce n'est pas encore fait. Et à cette heure, la seule certitude concernant Alexandre Lacazette est qu'il ne portera plus le maillot des Gunners d'Arsenal la saison prochaine. Comme l'ont affirmé certains médias, depuis plusieurs jours maintenant, l'attaquant français aurait choisi de revenir en France, en Ligue 1, et dans le club à qui il doit tant : l'OLympique Lyonnais.

On le sait, Jean-Michel Aulas, le Boss du club, tente aujourd'hui de faire revenir certains grands noms du récent passé, comme Lacazette, Tolisso ou encore Umtiti. A la lecture d'une statistique donnée par Opta Jean, on comprend mieux pourquoi au sujet de Lacazette. C'est ci-dessous et ça se passe du moindre doute.

100 – Alexandre Lacazette avec Lyon en Ligue 1 :



100 buts – 4e meilleur total pour l’OL



28 buts en 2016/17 – record du club sur une même saison



Dernier meilleur buteur d’un même exercice dans l’élite n’évoluant pas au PSG (en 2014/15).



🔜🦁Retour ? pic.twitter.com/73jgeXpYtT — OptaJean (@OptaJean) June 2, 2022

Pour résumer Alors qu'il ne portera plus le maillot des Gunners d'Arsenal, l'attaquant français, Alexandre Lacazette, est annoncé avec insistance du côté de l'Olympique Lyonnais pour un retour. Lorsqu'on se fie à ses stats avec l'OL, on comprend mieux pourquoi.

Benjamin Danet

Rédacteur