OL : une recrue fait la fête et fait grincer des dents en interne

Les boites de nuit et les sorties nocturnes sont bien connues pour être le fléau des joueurs de foot. Et Johann Lepenant semble bien être tombé en plein dedans à en croire les rumeurs. Au-delà de cela, son niveau sur le terrain inquiète fortement, et ne correspond vraiment pas aux attentes de l’OL.

Un rendement qui ne plaît pas

Lepenant vient ainsi s’inscrire dans la lignée des milieux de terrain au rendement plus que moyen, ce qui pose un réel problème à l’Olympique Lyonnais. Sans parler de son très mauvais match à Montpellier, ou sa sortie a permis à l’OL de sortir la tête de l’eau et de remonter 4 buts à Montpellier, l’ancien caennais perdrait du crédit auprès du staff et de ses coéquipiers en raison de ses sorties nocturnes. Inquiétant pour l’avenir.