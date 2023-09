OL : une recrue estivale relancée par Grosso ?

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Exit Laurent Blanc. C'est Fabio Grosso qui reprend le flambeau à l'OL et l'Italien fera ses grands débuts sur le banc samedi à Brest, lui qui a été préféré à Gennaro Gattuso et qui retrouve un club dans lequel il a évolué entre 2007 et 2009.

Mata : "C'est un nouveau départ pour tout le monde"

"C'est un nouveau départ pour tout le monde, a confié Clinton Mata après la rencontre face au Havre (0-0). Il a pu voir d'un œil extérieur ce qu'il y a à régler. Les cartes sont redistribuées, tout le monde doit se donner à 100%. Après, c'est le coach qui choisit son équipe".

Podcast Men's Up Life