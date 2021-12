OL - Metz : Bosz adresse une punchline à ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Accroché ce mercredi sur sa pelouse par Metz (1-1), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a de nouveau perdu deux points au Groupama Stadium. Après la rencontre, l'entraîneur des Gones, Peter Bosz, n'a pas manqué d'adresser une punchline à ses joueurs, confiant qu'ils auraient pu "jouer deux ou trois heures" sans marquer.

"C'est un résultat qui n'est pas bon. Tout le monde a vu que la seconde période était beaucoup mieux après une première mi-temps très difficile. Nous n'étions pas dangereux. Nous aurions pu jouer deux ou trois heures et nous n'aurions pas marqué. Nous avons alors choisi de changer trois joueurs dont deux qui étaient avertis. Nous avons aussi changé de système en évoluant après la mi-temps avec deux ailiers. Nous avons alors mis plus d'intensité dans le match. Nous avons marqué mais très vite les Messins ont égalisé. C'est un peu l'histoire de notre première partie de saison. Ce n'est pas une bonne première moitié de saison après un début très difficile. Nous avons eu ensuite une période un peu meilleure. Les dernières semaines ont été difficiles de nouveau. Après six mois, ce n'est pas ce qu'il faut. Nous allons travailler sur certaines choses, bien sûr."

🔚 Fin du match sur ce score de 1 à 1.



Nos Lyonnais concèdent le nul face au FC Metz pour ce dernier match de l'année.



1-1 #OLFCM pic.twitter.com/3xdc311Sfx — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2021