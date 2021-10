OL – Monaco (2-0) : Pierre Ménès trouve à redire sur les choix de Bosz et le penalty

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

S'il a été longtemps déçu du spectacle lors d'OL – Monaco (2-0) samedi soir, Pierre Ménès avait quand même quelques petites choses à redire de la victoire des Lyonnais. Sur son site Pierrot le foot, le consultant s'est montré très sceptique à l'égard de certains choix de Peter Bosz. « Je n’ai pas bien compris le positionnement de Cherki mais dans tous les cas, le jeune espoir lyonnais semble encore bien léger à ce niveau », a-t-il écrit.

Pierre Ménès est également revenu sur le penalty litigieux. Pour lui, ce n'est pas non plus un scandale si l'arbitre l'a sifflé : « Il y a deux lectures sur ce penalty parce que le défenseur monégasque joue le ballon et qu’on a plutôt l’impression que c’est Dubois qui lui shoote dedans. Mais on peut aussi estimer que le tacle du défenseur monégasque est un peu trop enthousiaste ».

Si Axel Disasi a effectivement contesté le penalty obtenu par Lyon, ce n'est pas le cas de son entraîneur Niko Kovac, lequel a estimé la sanction légitime.