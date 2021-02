OL – Montpellier (1-2) : le discours inquiétant de Memphis Depay après la défaite

Zapping But! Football Club OL : nos voeux pour les Gones en 2021

C'est un revers bien douloureux que l'OL a concédé ce samedi soir face à Montpellier à domicile (1-2). Un sérieux coup d'arrêt à l'heure où les Gones bataillent pour la course au titre. Forcément, cette contre-performance pourrait avoir un vrai impact dans les têtes.

Soit justement le discours tenu par Memphis Depay après la rencontre. L'attaquant néerlandais n'a pas caché son inquiétude sur l'impact que pouvait avoir cette défaite sur le groupe. « On a très bien commencé, on doit marquer sur notre première action. On a eu beaucoup de situations pour marquer. Ce match est très frustrant et va être difficile à digérer. »

🎙 @Memphis après #OLMHSC (1-2) "On a très bien commencé, on doit marquer sur notre première action. On a eu beaucoup de situations pour marquer. Ce match est très frustrant et va être difficile à digérer" pic.twitter.com/eA7AuSxPX7 — Olympique Lyonnais (@OL) February 13, 2021

Du côté de Thiago Mendes, on livre un début de réponse avec l'importance de se mettre au travail très vite pour oublier ce couac. « C'est une déception totale ce soir. On pensait avoir la victoire à portée de main même si Montpellier a été très bien. Il nous a manqué les buts et la finition. On doit se remettre au travail. »