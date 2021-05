OL : Moussa Dembélé serait prêt à changer de cap pour son avenir ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

S'il y a encore un an, Moussa Dembélé (24 ans) rêvait de l'équipe de France A et de l'Euro, l'attaquant de l'OL – prêté sur la deuxième partie de saison à l'Atletico Madrid – a connu un exercice 2020-21 très compliqué (23 apparitions TTC, 1 but) qui l'a éloigné encore un peu plus des plans de Didier Deschamps.

Bientôt international A malien ?

Forcément, alors qu'il s'apprête à revenir dans la Capitale des Gaules où il est encore sous contrat pour deux saisons, le natif de Pontoise est à la croisée des chemins. Non seulement, l'ancien buteur du Celtic Glasgow va devoir trouver un club pour se relancer... Mais il pourrait aussi être amené à un changement de nationalité sportive.

Efficace sous les couleurs de l'équipe de France espoirs (13 buts en 25 capes), Moussa Dembélé pourrait basculer vers … la sélection du Mali. D'après Football 365 Afrique, le Lyonnais envisage de répondre favorablement à l'intérêt des Aigles et de leur sélectionneur Mohamed Magassouba.