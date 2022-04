OL : Tanguy Ndombélé juge ses débuts

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombélé a finalement fait son retour cet hiver à l'Olympique Lyonnais où il s'est engagé en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du SCO d'Angers, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le milieu de terrain français, a jugé ses débuts, se montrant satisfait du niveau qu'il affiche depuis son retour dans le Rhône.

"Personnellement, je suis assez content"

"Je me sens de mieux en mieux. Dans ce sprint final, j'espère pouvoir apporter le plus possible à l'équipe. J'espère qu'à la fin tout se passera bien. J'aurais préféré qu'on soit mieux classés. Personnellement, je suis assez content. Mais quand les résultats ne sont pas bons, on n'est pas satisfaits collectivement. L'objectif est de gagner les matchs ensemble", a expliqué Tanguy Ndombélé devant les médias.

🎙 Tanguy Ndombele et le coach Peter Bosz seront en conférence de presse ce vendredi à partir de 11h45, à 2 jours du match #OLSCO.



📺📱 À suivre en direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/ZkaxHWqy6N pic.twitter.com/mkTJCjOWp8 — Olympique Lyonnais (@OL) April 1, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du SCO d'Angers, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Tanguy Ndombélé, arrivé cet hiver à l'OL en provenance de Tottenham, a jugé ses débuts.

Fabien Chorlet

Rédacteur