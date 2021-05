OL - Nice (2-3) : Rudi Garcia confirme son départ et dézingue ses joueurs !

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Rudi Garcia : “C’est une triste soirée, le pire de scénario, le scénario cauchemar. Comme je l’ai dit aux joueurs, on ne méritait pas la Ligue des Champions. C’est à l’image de notre saison, de notre semaine même. On aurait dû avoir deux buts d’avance à la pause. Ce n’était pas le cas mais on avait quand même un but d’avance. En deuxième période, panne d’éclairage.

La deuxième période est hallucinante, on n’a pas su garder le niveau de la première période. On n’a pas été bon dans l’utilisation du ballon, ni sur le plan défensif. A part Rayan Cherki, les entrants n’ont rien amené. Je dirais même qu’ils ont presque affaibli le niveau de l’équipe. Cette deuxième période, on aurait aimé ne pas la vivre mais bon… On se retrouve à la porte de la Ligue des Champions et ce n’est que de notre faute. De la mienne aussi. C’est une grande désillusion. Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des Champions mais c’est le pire des scénarios.

Mon cas personnel ? La dernière journée a eu lieu. Je vous avais dit qu’on en parlerait après. Bien sûr que je ne serais pas là la saison prochaine. Je verrais mon président demain mais il y a bien longtemps que j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer et faire les meilleurs résultats possibles dans ces conditions-là. On développera plus tard (...) Si le président n’a rien à me proposer demain, on sera tous d’accord. S’il a quelque chose à me proposer, je ne suis pas candidat à ma propre succession”.