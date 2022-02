OL - OGC Nice : les Gones croquent de pâles Aiglons, les notes du choc

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En lumière (côté OL)

Toko Ekambi (7) : de retour d’une CAN réussie avec le Cameroun, “KTE” a retrouvé sa place à gauche de l’attaque de l’OL. Très mobile et en confiance, il a apporté beaucoup de dynamisme et de solution au secteur offensif rhodanien. Pas étonnant qu’on le retrouve à la conclusion du 2-0.

Paqueta (7) : décevant sur les derniers matchs et notamment à Monaco, le Brésilien s’est bien repris contre le Gym. On a revu le Paqueta travailleur et à l’aise techniquement qui nous a enthousiasmé en début de saison. La fin de Saudade ne s’est pas limitée à un Tweet.

Ndombélé (6,5) : pour sa première titularisation, le joueur prêté par Tottenham est à créditer d’un grand match. Rassurant dans le coeur du jeu, bon dans les transmissions et passeur décisif pour Toko Ekambi, l’international tricolore a bien fluidifié le jeu aux côtés du toujours excellent Maxence Caqueret et sorti quelques interventions de classe.

Faivre (6) : s’il aurait pu (ou dû) être sanctionné d’un penalty pour une faute sur Kephren Thuram non tcheckée par la VAR, l’ex Brestois a amené de la qualité dans les centres et de bons dédoublements à droite avec Léo Dubois. Première intéressante.

T.Mendes (6) : titularisé en défense centrale du fait des absences de Jérôme Boateng (écarté) et de Jason Denayer (en reprise), le Brésilien a été très rassurant aux côtés du patron Castello Lukeba. Il aurait même pu marquer de la tête sans une intervention d’Amine Gouiri (40e).

Le podium à 5 points pour Lyon Grâce à ce succès, l'OL - qui est provisoirement remonté au 6e rang de Ligue 1 (37 pts) - n'est plus qu'à cinq unités de Nice (42 pts). Ce sera la distance restante à parcourir pour le podium puisque les Aiglons sont assurés de boucler la 24e journée à la troisième place.

En lumière (côté Nice)

Première difficile pour Melvin Bard face à Lyon. Credit Photo - Icon Sport

Kluivert (5) : énorme face à l’OM mercredi, le Néerlandais a montré qu’il était en confiance et qu’il avait du gaz dans son couloir droit, faisant énormément souffrir le champion d’Europe Emerson Palmieri et amenant de bons centres pendant une mi-temps. En revanche, le fils de Patrick Kluivert a commis une grossière main défensive pour offrir le penalty du 1-0 à Moussa Dembélé (3e).

Daniliuc (3) : préféré au suisse Lotomba à droite de la défense, l’Autrichien a vécu un calvaire face à Karl Toko Ekambi. Harcelé, dépassé, désastreux jusqu’à son remplacement par Lotomba. Le contraste était saisissant avec Youcef Atal, absent sur blessure et qui avait fait basculer le match aller à l’Allianz Riviera.

Bard (5) : premier retour compliqué pour le natif d’Ecully. S’il s’est bien battu et a payé de sa personne (blessure à la lèvre en première mi-temps), la mobylette formée à Lyon n’a pas eu son rendement habituel dans le jeu offensif.

Gouiri (4) : très attendu, le Berjallien n’a pas existé face à son club formateur. Repris par Thiago Mendes sur une action qui a donné le ton de son match (1e), il s’est fait croquer offensivement mais a sauvé un but sur sa ligne (40e). Remplacé dès l’heure de jeu.

Benitez (6) : s’il ne peut rien sur les deux buts, le portier franco-argentin a empêché que l’addition ne soit plus salée en remportant des duels face à Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. Puis en sortant les frappes d’Houssem Aouar et Lucas Paqueta. Le meilleur Niçois.

Les notes :

OL : Lopes (6) - Dubois (5), T.Mendes (6), Lukeba (7), Emerson (5, puis Henrique (90e)) - Caqueret (7), Ndombélé (6,5, puis Diomandé (90e)) - Faivre (6), Paqueta (7), Toko Ekambi (7, puis Kadewere (73e)) - Dembélé (6, puis Aouar (73e)).

Nice : Benitez (6) - Daniliuc (3, puis Lotomba (64e)), Dante (5), Todibo (5), Bard (5) - Lemina (4, puis Rosario (59e)), Schneiderlin (4), K.Thuram (4, puis Guessand (64e)) - Kluivert (5, puis Claude-Maurice (74e)), Delort (4), Gouiri (4, puis Brahimi (59e)).

La note du match : 15/20

L’homme du match : Karl Toko Ekambi (7)