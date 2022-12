OL : nouveau coup de théâtre pour la vente à John Textor !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Attention, nouvelle sensation forte dans les montagnes russes lyonnaises ! Hier après-midi, c'était une grande descente après l'annonce par Canal+ que les négociations entre l'OL et John Textor étaient terminées, que l'homme d'affaires américain ne rachèterait pas le club. Mais dès la soirée, on était sur du plat après un communiqué des Gones pour dire que ce n'était qu'un tissu de mensonge.

Vingt-quatre heures après, on attaque une nouvelle montée ! L'Equipe assure qu'un conseil d'administration exceptionnel a débuté à 13h30 ce vendredi à l'OL pour entériner le rachat des parts par Textor ! Ce qui signifie que l'Américain, qui possède déjà Botafogo et le Beerschot, a réussi à faire transférer ses parts de Crystal Palace vers une société où il a réuni toutes celles qu'il possède dans ses clubs de foot et qui serviront de gage auprès de ses associés dans le rachat de l'OL. Si tout va bien, le long feuilleton de la vente de l'OL prendra fin !