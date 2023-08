OL : nouvelle sortie lunaire de Blanc et nouveau tacle à Textor

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc a vécu une nouvelle soirée très frustrante, avec la débâcle à domicile contre Montpellier (1-4). Et quand il est frustré, le Président montre les crocs. A la journaliste de Prime Vidéo qui lui demandait comme l'OL pouvait se sortir de cette mauvaise passe, entre une intersaison conclue par cinq défaites en amical, le revers à Strasbourg (1-2) dimanche dernier et celui de ce soir, Blanc a répondu qu'il fallait peut-être le virer, avant de pointer du doigt le recrutement de son président, John Textor...

"Il faut peut-être changer d'entraîneur..."

"Il faut peut-être changer d'entraîneur, a-t-il ironisé. Pourquoi pas ? Si je veux partir ? Non mais vous me demandez ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Si on dit qu'on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité, parce qu'ils nous ont mis à mal et je pense qu'ils ont les joueurs qui nous manquent."

🔵🔴 Laurent Blanc sur le départ ?



Le coach lyonnais a encore fait de drôles d'allusions en conférence de presse.https://t.co/MIgSnrwVMD — RMC Sport (@RMCsport) August 19, 2023

