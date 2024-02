OL – OGC Nice : le patron des arbitres reconnait une erreur de la VAR et de Turpin !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

L’arbitrage de Clément Turpin lors d’OL – OGC Nice (1-0) vendredi soir ayant fait beaucoup parler, Stéphane Lannoy (directeur technique de l’arbitrage) s’est confié à Nice-Matin… et il a effectivement reconnu certaines erreurs de l’arbitre international.

Pour Stéphane Lannoy, « deux situations ont prêté à discussion » et sur la première (la charge du bras de Caleta-Car sur Guessand), la VAR aurait aussi pu avoir une autre interprétation que penalty pour Nice : « Juste avant le contact, il y a un contrôle de la main du Niçois. Si on avait eu une situation de penalty évidente, le VAR aurait été amené à s’interroger sur ce contrôle de la main au préalable ».

"Pour moi, c'est une situation de penalty"

En revanche, Clément Turpin et l’arbitre vidéo ont bien fauté sur le contact entre Nicolas Tagliafico et Jordan Lotomba à la fin en sifflant en faveur du joueur de l’OL : « Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l’action, de par son positionnement sur le terrain. Il est amené à se décaler côté gauche pour laisser de l’espace aux joueurs et l’action finit à droit. Il n’est pas idéalement placé et considère que l’attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico. Or, le défenseur lyonnais attrape dès le début de l’action le maillot de son adversaire, c’est clair sur les images. Et ensuite, il le déséquilibre en tirant sur le maillot, en prime avec un contact au niveau des pieds. Pour moi, c’est une situation de penalty. Il aurait été préférable que l’assistance vidéo appelle Clément Turpin et lui montre les images ».

Pour autant, Stéphane Lannoy ne veut pas revenir sur la nomination polémique de Clément Turpin contre Nice, seulement une semaine après que ce dernier a validé à la VAR l’exclusion sévère de Dante : « Nous avons prévu une rencontre avec les dirigeants niçois et le staff professionnel jeudi prochain. Je serai amené à revenir avec eux sur les différentes situations qui les interrogent, dans le cadre d’un échange, d’une ouverture ».

