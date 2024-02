OL – OGC Nice : le syndicat des arbitres monte au front pour Turpin !

La victoire de l’OL face à l’OGC Nice (1-0) ayant fait l’objet de vives critiques autour de l’arbitrage de Clément Turpin (notamment de la part du président azuréen Jean-Pierre Rivère), le syndicat des arbitres de football d’élite (SAFE) est monté au front pour défendre l’arbitre international.

« Le SAFE ne peut que regretter les attaques ad hominem à l’encontre d’un collègue. Autant il apparaît tout à fait normal qu’un président de Club puisse livrer son opinion sur la performance d’un arbitre, autant il est tout simplement inadmissible qu’il s’en prenne à l’homme », dénonce le syndicat, remonté contre le président Rivère qui a qualifié Turpin « d’intouchable » et « arrogant » :

« NON, les arbitres ne sont pas arrogants, et la discussion apaisée qui a eu lieu après match hier soir loin des plateaux TV entre le président de Nice et le corps arbitral l’a une fois encore démontré. Qui mesure l’impact de telles déclarations qui génèrent un flot d’insultes, de menaces… »